روسيا تكشف عن إحباط هجمات سيبرانية مصدرها هيئات استبخاراتية امريكية

جهينة نيوز:

أكد مصدر أمني روسي، أن روسيا تسجل محاولات هيئات استخباراتية أمريكية القيام بهجمات سيبرانية ضد نظم إدارة البنية التحتية الروسية.

وقال المصدر في سياق تعليقه على مقالة "نيويورك تايمز" حول زيادة الهيئات الأمنية الأمريكية الهجمات ضد روسيا: "نلاحظ ونسجل مثل هذه المحاولات"، مؤكدا "ومع ذلك، هذه الإجراءات نجحنا في تحييدها".

واعتبر المصدر أن هذه التصرفات هي جزء من الحرب الإلكترونية.

وأشار المصدر إلى أنه في السنوات الأخيرة، تحاول الأجهزة الأمنية الأجنبية اختراق أنظمة إدارة البنية التحتية الروسية مع زيادة النشاط. وهذا يتعلق في المقام الأول بالنقل والمصارف والطاقة.

ونفى الرئيس