بعد وفاته بثلاث سنوات.. ماجدة الرومي تغني مع ملحم بركات!

جهينة نيوز:

أصدرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي ديو غنائي جديد يجمعها بالموسيقار ملحم بركات لأغنية "اعتزلت الغرام"، التي أحيت النجم الراحل وأعادته إلى الضوء بعد رحيله بثلاث سنوات.

و"اعتزلت الغرام" الأغنية التي تعد من أجمل أغنيات ماجدة الرومي، والتي حققت حين أصدرتها في عام 2006 انتشاراً واسعاً على مستوى العالم العربي لما تتميز به من كلمات وألحان عالية وخاصة.

وظهرت الرومي في الفيديو الذي نشرته عبر قناتها في يوتيوب وهي تغني أغنية "اعتزلت الغرام" مع الموسيقار ملحم بركات، بصور ومشاهد من بروفات العمل جمعتهما في استديو التسجيل، تميزت فيها بعفويتها وامتنانها للملحن، وكأننا أمام طقس من الفرح والحب والامتنان بين صوتين كبيرين ومهمين على المستوى العربي واللبناني.

واعتبر الجمهور أن ظهور هذا الدويتو الذي يجمع بين فنانة كبيرة متميزة بخطها الغنائي وموسيقار تفرد بألحانه وأغنياته يوازي ظهور كنز، خاصة أن بركات غادر الحياة وهو في عز عطائه.

يشار إلى أن ملحم بركات فارق الحياة في 28 أكتوبر 2016، عن عمرٍ يناهز الـ71 عاماً، بسبب إصابته بضعف عضلة القلب.