الرئيس الصيني بزور جمهورية كوريا الديمقراطية

جهينة نيوز:

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أن الرئيس شي جين بينغ، سيقوم الأسبوع الجاري بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، هي الأولى لرئيس صيني إلى هذا البلد منذ 14 عاما.

وصرح تشاو مينغ، المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بأن شي سيصل إلى كوريا الديمقراطية الخميس المقبل، موضحا أن أول زيارة دولة للرئيس الصيني الحالي إلى بيونغ يانغ ستستغرق يومين، وتأتي تلبية لدعوة زعيم كوريا الديمقراطية ، كيم جونغ أون.

وسبق أن زار كيم غير مرة الصين التي تعد أكبر حليف دولي لكوريا الديمقراطية.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ على خلفية التوتر في علاقات الولايات المتحدة مع كوريا الديمقراطية من جانب، بعد فشل القمة الثانية بين كيم وترامب في فبراير بهانوي، ومع الصين من جانب آخر، بسبب الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين.

وكالات