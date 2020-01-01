صحيفة امريكية ترد على تهمة ترامب لها بالخيانة

جهينة نيوز:

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الهجوم الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية كشفها عمليات اختراق وقرصنة الكترونية نفذتها الأجهزة الأميركية ضد مواقع روسية.

وكان ترامب جدد أمس تهجمه على الصحافة الأميركية في إطار محاولاته منعها من فضح ممارسات وإجراءات إدارته المعادية للدول الأخرى واتهم نيويورك تايمز بارتكاب عمل يرتقى لـ “الخيانة” لكشفها عمليات الاختراق والقرصنة.

ووصفت الصحيفة اتهام ترامب لها بـ “الخطير” مؤكدة أنها أخبرت المسؤولين عن محتوى المقال قبل نشره كما أنها لم تثر أي قضايا أمنية كي يتم وسمها بهذه الصفة.

وقالت نيويورك تايمز إن تقريرها هذا استند على ثلاثة أشهر من المقابلات مع المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين.

ويشير مراقبون إلى أن الأداء الإعلامي للصحافة وشبكات التلفزيون الأميركية شهد تراجعا مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض والذى أجج الخطاب المعادي لحرية التعبير وتهجم بشكل متكرر على الإعلام ليصل به الأمر حد وصف وسائل الإعلام بأنها عدوة الشعب وما تنشره بـ “الأخبار الكاذبة”.