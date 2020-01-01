الجيش اليمني يتوعد دول العدوان بضرب أهداف غير متوقعة

جهينة نيوز:

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن مطارات أبها وجيزان ونجران في السعودية أصبحت غير آمنة وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل لأن النظام السعودي يستخدمها في العدوان على الشعب اليمني.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله اليوم: “الرد على العدوان لن يكون محصورا على هذه المطارات فحسب بل أن عملياتنا ستطال أهدافا حساسة في أماكن أخرى لا يتوقعها النظام السعودي المعتدي الباغي والذي ما زال مستمرا في غاراته الجوية واستهدافه المدنيين وحصاره الظالم على شعبنا بشكل واضح ومعلن وصريح”.

وجدد سلاح الجو المسير للجيش اليمنى واللجان الشعبية فجر اليوم استهداف مطار أبها بعسير جنوب السعودية ما أدى لتوقف الملاحة فيه.

وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمنى شنت هجوما صاروخيا على المطار ذاته فى الثانى عشر من الشهر الجارى بصاروخ كروز يمنى الصنع ما أدى إلى خروجه عن الخدمة والحاق دمار كبير فيه.