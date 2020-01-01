صرف 2 مليار ليرة قيم حبوب للفلاحين في حماة حتى الآن

جهينة نيوز

صرف فرع المصرف الزراعي التعاوني في حماة 2 مليار ليرة قيم حبوب للفلاحين حتى الآن.

وذكر بسام الحلبي مدير فرع المصرف في تصريح لـ سانا أن الدفعة الأولى التي خصصت للمصرف لتسديدها كأثمان لمحاصيل الحبوب تصل إلى 9.4 مليارات ليرة منها 7.4 مليارات ليرة للأقماح المسوقة عبر مراكز السورية للحبوب ومليار ليرة كقيمة لمحصول الشعير الجاري تسويقه عبر مراكز الاستلام في المؤسسة العامة للأعلاف بالإضافة إلى مليار لصالح الحبوب المسلمة للمؤسسة العامة لإكثار البذار.

وأوضح الحلبي أن تسديد قيم القمح للفلاحين يجري وفقاً للجداول الواردة من مؤسسة الحبوب في حين أن قوائم مزارعي الشعير لم ترد للمصرف الزراعي حتى الآن وحال ورودها من مؤسسة الأعلاف وإكثار البذار سيتم التسليم بشكل فوري داعياً المزارعين الذين ترد أسماؤهم إلى التوجه إلى المصرف الزراعي لاستلام قيم محاصيلهم خلال 24 ساعة من تاريخ وصول القوائم.