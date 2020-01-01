ارتفاع أسعار النفط

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إجراءات عسكرية أميركية بزعم ضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط عقب حادثة ناقلتي النفط في بحر عمان.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت زادت 14 سنتا إلى 15ر62 دولارا للبرميل بعدما صعدت في وقت سابق نحو 4ر0 بالمئة وكان الخام قد صعد 1ر1 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 54ر52 دولارا للبرميل متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة وكانت قد زادت 4ر0 بالمئة في الجلسة السابقة.