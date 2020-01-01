شاهدوا هذه القطة بالنظارات.. وما هو سبب ارتدائها لها

جهينة نيوز

تعاني قطة من حالة نادرة في عينيها أدّت إلى ارتدائها نظارة شمسية بشكل منتظم لحماية عينيها، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

"باغيل" القطة التي تعيش في لوس أنجلس مع مالكتها Karen McGill احتلّت مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على أكثر من 600 ألف متابع على Instagram بسبب مظهرها ولباسها الباهظ.

ويعرض حساب القطة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 4000 صورة تظهر القطة مرتدية مجموعة متنوعة من النظارات الشمسية، فضلاً عن بعض الملابس الباهظة.

تعاني "باغيل" التي تبلغ من العمر ست سنوات حالة نادرة في العين، إذ ولدت من دون جفون وعيناها لا تغلق أبداً. وأيضاً لا تستطيع القطة التي تعيش في منزل مع خمس قطط أخرى من إنتاج الدموع بشكل طبيعي.

قالت كارين: "إنّها لطيفة للغاية. كان حباً من النظرة الأولى. علمتُ حين رأيتها أنّها مميّزة. نظّارات "باغيل" غير التقليدية تجذب الأشخاص إلى مظهرها الجميل. ومع ذلك، عليّ في الكثير من الأحيان أن أوضّح أن السّبب وراء ارتداء "باغيل" للنظّارات الشمسية هو حماية عينيها، وليس أزياء".

وأوضحت: "لم أكن أعرف بحالتها حتى أصبحت في شهرها الرابع. حين كنّا نعيش على متن قارب في شاطئ فينيسيا، كنت آخذها إلى الشاطئ كل يوم، غير مدركة أنّها لا تستطيع أن تبكي. لاحظت أنّها كانت تبقي عينها اليمنى نصف مغلقة. اصطحبتها إلى إختصاصي العيون بمجرد أن اكتشفت أن لديها مشكلة".

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن "باغيل" تعاني من خلل الجفن، وهو ما يعرف أيضًا باسم ثلامة الجفون. حالتها منعت جفونها من النمو بشكل صحيح. ونتيجةً لذلك، لم تكن تستطيع أن تغمض عينيها أو تحميهما من الغبار الذي يدخل فيهما، ولهذا السبب ارتدت النظارات الشمسية التي صنعها أحد أصدقاء كارين.