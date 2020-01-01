صورة تجمع أليسا بمدير إم بي سي.. فهل غادرت شركة روتانا؟

جهينة نيوز

أثارت الصورة التي جمعت الفنانة إليسا بمدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في "أم بي سي" زياد حمزة كثيراً من الفضول حول سبب اللقاء، واعتبر بعض معجبي إليسا أنّ فنانتهم ستغادر "روتانا" لتنضم لشركة "بلاتينوم ريكوردز".

ولكن، وبحسب معلومات خاصة، فإنّ لقاء إليسا مع حمزة جاء لتوقيع العقد لانضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" في موسمه الجديد، ولم تغادر "روتانا".

من جهة أخرى، تحدّث الفنان عاصي الحلاني في برنامج "توأم روحي" عن علاقته بإليسا، فقال إنّه قبل أن يجتمعا في برنامج "ذا فويس" لم تكن تعني له إليسا ولم يكن يلتقي بها، ولكن عندما أتعرّف إليها عن قرب عرف ولمس صدقها وصراحتها فأحبّها، مضيفاً أنّه شعر بالحزن لأنها كانت في تلك الفترة مصابة بالسرطان وتخضع للعلاج ولم تخبره، في الوقت الذي كان يقوم ببعض المزاح ويحاول استفزاز إليسا وانه عندما علم بمرضها شعر بالندم.