إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج نصر بعد سجن أربعة أشهر

جهينة نيوز

أطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة منذ قليل، سراح الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتورطتين في قضية الفيديوهات الجنسية من قسم أول مدينة نصر تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهما.

وتم إطلاق سراح الفنانتين عقب الانتهاء من الكشف جنائيا عليهما وثبوت أنهما غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وحاول محامي منى وشيما إبعادهما عن مواجهة وسائل الاعلام التي ظلت تنتظرهما أمام القسم من أجل التقاط الصور لهما وإجراء مقابلات معهما، لكن رجال الشرطة تعاملوا مع الأمر بالتمويه، حتى خرجت كل منهما متخفية بحجاب طويل لتغطية جزء كبير من الوجه، بالإضافة إلى نظارات شمسية.

وكان قد ألقي القبض على الفنانتين بعد انتشار مقاطع فيديو جنسية لهما مع المخرج خالد يوسف