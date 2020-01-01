ترامب يطرد مساعده من مكتب البيت الأبيض لسبب غريب!

الإثنين, 17 حزيران 2019 الساعة 12:39 | سياسة, عالمي

ترامب يطرد مساعده من مكتب البيت الأبيض لسبب غريب!

جهينة نيوز

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائم بأعمال رئيس الأركان في البيت الأبيض من مغادرة مكتب البيت الأبيض خلال مقابلة له.

ووجه الرئيس الأمريكي طلبا لمايك مولفاني بمغادرة مكتب البيت الأبيض خلال مقابلة كان يجريها، بحسب ما نقلت شبكة "Fox News".

فخلال المقابلة مع شبكة "ABC" وعند سؤاله عن القوانين الضريبية، بدأ شخص خلف الكواليس بالسعال.

الأمر الذي دعا ترامب لطلب مغادرته للمكتب، قائلا: "أنا لا أحب ذلك، كما تعلمون، إن كنت ستسعل فيرجى مغادرة القاعة. لا يمكنك ذلك. لا يمكنك السعال".

وكان الرئيس الأمريكي، في اجتماع سابق مع أعضاء الكونغرس، قد طلب بالموافقة على مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وعندما عرض مولفاني حلا وسط، قام ترامب بمقاطعته واتهمه بإفساد كل شيء.

 


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