بايدن يتقدم على ترامب في استطلاع نوايا الناخبين في انتخابات 2020

جهينة نيوز

كشف استطلاع نشرت نتائجه امس الأحد تصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن، للسباق الرئاسي.

وحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مرتبة متأخرة، بحسب الاستطلاع، الذي أجرته "فوكس نيوز" الأمريكية.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز" أن الاستطلاع أظهر أن بايدن تقدم على ترامب بـ 49 بالمئة مقابل 39 بالمئة من الناخبين المسجلين على الصعيد الوطني، بحسب "فرنسا 24"، كما أعطى المرشح بيرني ساندرز الأفضلية على الرئيس بنسبة 49 بالمئة مقابل 40 في المئة.

وبحسب الاستطلاع تقدم المرشحتين إليزابيث وورن وكمالا هاريس وحاكم منطقة ساوث بند في إنديانا بيت بوتيدجدج على ترامب بنقطة أو بنقطتين.

ويقدر هامش الخطأ في الاستطلاع بنسبة ثلاث نقاط، ويأتي قبل أكثر من 500 يوم من موعد الاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2020.

وتعد هذه المدة كبيرة جدا وقد نقلب فيها المعادلة رأسا على عقب.

بينما كشف استطلاع أجرته شبكة "سي بي اس" تقدم بايدن على ترامب في الولايات التي يتوقّع أن تشهد معركة انتخابية حامية، بينما يسود اعتقاد في أوساط الناخبين الديموقراطيين بأن بايدن هو الأوفر حظا للفوز في مواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي.