إيران تلمح لشراء منظومة "إس 400"

جهينة نيوز

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن بلاده قد تشتري منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" إذا كانت هناك حاجة ضمن السياسة الدفاعية للبلاد.

وقال بروجردي اليوم الاثنين، ردا على أخبار انتشرت مؤخرا بأن طهران تسعى لشراء منظومة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي إس-400: "إذا كانت هناك حاجة ضمن السياسة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد نشتري منظومة الصواريخ الروسية إس-400"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أعلن بأنه لا يوجد طلب إيراني لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "لم نقدم طلبا لروسيا لشراء صواريخ إس 400… والعلماء الإيرانيون صنعوا منظومات صاروخية مهمة جدا".

وتوجه موسوي بالشكر لموسكو وبيكين، قائلا: "نشكر روسيا والصين على مواقفهما، إنهما التزما بالاتفاق النووي رغم كل التحديات المفروضة عليهما، وهذان البلدان كان لديهما اقتراحات فيما يخص التبادلات الاقتصادية، وكانت هذه الاقتراحات جيدة.