المنتخب المصري يوضح حقيقة طلب صلاح لشارة الكابتن

جهينة نيوز

أوضح هاني رمزي مدرب المنتخب المصري لكرة القدم حقيقة قيام النجم العالمي محمد صلاح بطلب ارتداء شارة الكابتن خلال المبارة الودية التي جمعت مصر وغينيا مساء أمس الأحد.

ونفى هاني رمزي أن يكون صلاح طلب ارتداء شارة قيادة المنتخب بدلا من زميله اللاعب أحمد المحمدي، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وصرح رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، على قناة "صدى البلد": "المحمدي كابتن الفريق، وصلاح لم يطلب أبدًا ارتداء شارة القيادة، كما أنه لم يطلب الإقامة في غرفة منفردًا، كل الحكاية إن عددنا 23، وكان في غرفة زيادة أقام بها "صلاح".

وحقق منتخب مصر الفوز 3-1 على نظيره الغيني، في آخر استعدادت المنتخب المصري قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، حيث تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 11 عن طريق مروان محسن، قبل أن يتعادل سوري كابا في الدقيقة 64.

ومع حلول الدقيقة 61 يشارك محمد صلاح بدلا من وليد سليمان، ليصنع نجم ليفربول هدفين في الدقيقتين 78 و86 للثنائي أحمد علي وعمر جابر على الترتيب.

يذكر أن منتخب مصر يفتتح كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل بمواجهة زيمبابوي على إستاد القاهرة.