الولايات المتحدة تناقش إرسال قوات جديدة إلى الشرق الأوسط بعد حادث الناقلات

جهينة نيوز

ربما يتم إرسال نظام الدفاع الجوي "باتريوت" وعدة مقاتلات وسفن حربية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد حادث ناقلتي النفط الذي وقع يوم 13 يونيو/ حزيران في خليج عمان.

ووفقا للقناة، قد يتم إرسال منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" وعدة مقاتلات وسفن حربية إلى المنطقة.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تتخذ واشنطن قرارا محددا بشأن هذه المسألة.

يذكر، أنه في 13 حزيران هوجمت ناقلتان نفطيتان في خليج عمان. وألقت الولايات المتحدة باللوم في ما حدث على إيران. وأعربت بريطانيا عن رأي مماثل.

وتنفي إيران بدورها كل الاتهامات بالتورط في هذا الهجوم.