إصابة رجل أمن سعودي بـ7 طعنات في جازان

جهينة نيوز

أصيب رجل أمن سعودي بسبع طعنات في منطقة جازان أثناء أداء إحدى المهام الموكلة إليه.

وأفادت صحيفة الفجر السعودية بأن أحد المهربين طعن رجل الأمن 7 مرات خلال مداهمة إدارة المخدرات بمنطقة جازان مساء أول أمس السبت، لوكر لمهربي الحشيش أحد المواقع بمحافظة صبيا.

ونجحت الفرق الأمنية في القبض على المهربين الأفارقة ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر، بعد تطويق الموقع من جميع الجهات حتى لا يتمكن أي أحد منهم الفرار.

وخلال المداهمة باغت أحد المهربين رجل أمن من منسوبي إدارة المخدرات وسدد له حوالي سبع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أغلبها استقرت في صدره، فيما أطلقت الفرقة الأمنية الرصاص على المهرب ونقل رجل الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاج.