أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ١٧/ ٦: محبوب يشعر بالسعادة بالمجموعات، متعلق بالآخرين متعصب بالحب، سريع التنقل يكره الجمود استقلالي يحب السفر عقله منفتح متعدد المواهب، سنة تزداد الارباح وتتوسع النشاطات، حلول لصالحك عروض مهنية اجتماعية، تغيير بالمجالات للأفضل وانتقال لمكان آخر وللبعض زواج وارتباط وعقود، بين السابع والثامن والتاسع والعاشر مرحلة فيها ارباح جيدة حظ سعيد

الحمل: نهارك يحمل انتقال إلى مكان آخر او اتصالات لأماكن بعيدة، نهارك قبل الظهر بحمل زيارة ونقاشات مفيدة والتجارة ربح وبيع وشراء، أما ساعات المغيب تشعر بحاجة لمسؤولية أكثر واجتهاد أكثر، لا تهرب لان المسؤولية عليك، إذا عليك أن تجتهد أكثر وتحسن أدائك ومن مشاركتك ضمن عملك، لا تعط صورة سيئة عنك من خلال ردود الفعل العصبية مساء

الثور: بإمكانك أن تجهز حتى تنطلق وتعمل جردة حسابات مالية، اطلب مساعدة فالحظ لن يخذلك تفكيرك مشغول بملف إداري او برنامج توفير، من المغيب غدا تزداد حركة اتصالاتك وتنشط زياراتك وتقوى أفكارك وتحصد ربح مالي او تزداد رغبة العلاقات العاطفية، حركة واستقبال زوار

الجوزاء: تكون سعيد بلقاء آخرين لا سيما ان القمر بالقوس وبانتقاله للجدي تعزز علاقاتك مع الأحبة على صعيد شركاء احتمال بعض العرقلة، مساء تحسن علاقاتك وتختار الافضل، حسن أمورك المالية

السرطان: اذهب باكرا إلى عملك حتى تستعيد إتزانك، احتمال تغيير باتجاهاتك نحو الأفضل وتأخذ قرارات مستعجلة، قبل الظهر ضغط عمل لا تجازف ولا تعمل مشاكل وخاصة قانونية، مساء تركيزك على الشراكة ولو ظهر خلاف او جدال رتب أوضاعك على أساس المسايرة او المصالحة، مساء تقنع الطرف الاخر العاطفي او العملي

الاسد: كرس وقتك قبل الظهر لأحبائك، مازالت الظروف جيدة لتستطيع ان تتفاهم وتبستم وتفرح لنجاح وأخبار جيدة، غدا يجب ان تكون دقيقا بعملك ولا تغامر بمسائل صحية ولا تهمك التفاصيل، احتمال تأخير وتراكم عمل، انتبه من سوء النوايا حاول توجيه انتباهك نحو عالم الصحة واختيار ما يناسب من غذاء من ألوان وطاقات، تكون باكثر من مكان

العذراء: طاقاتك على إنجاز أمرك والأمور العائلية بينك وبين العائلة، تحرك دون تأخير او مماطلة لانك ستكون من المحظوظين في اليومين القادمين، فترة جيدة فيها تضامن ومصالحة تطمئن أحبائك، تمارس صلاحياتك الكبيرة وتعيش سهرة جميلة ونقاشات رائعة، للبعض اهتمام باولاد او تغيير مكان، اهتمام بسهرة ويكون صوتك مسموع

الميزان: تحقق تقدم وخطوة مهمة على صعيد سفرة او اتصال تغيير وتجديد، مساء تختلف نظرتك للامور وتجد نفسك غارقا في بحر الضغوطات على صعيد عائلي او مسألة عقارية او نشاطات تخص الروابط العائلية او يحتاجك شخص من أفراد عائلتك، مساء تتواجد بالبيت وتكون بأحضان عائلتك، مقابلاتك ناجحة في النهار

العقرب: تعيد النظر ببعض المسائل المالية، قلق على بعض الفواتير المالية او المصاريف، استشر قبل التوقيع على العقود، للبعض أمر مالي او هدية او استرداد دين، مساء تحضر لترويج مشروع واحتمال تظهر مناقشات ومسائل مهمة يكون فيها اتصالات مطمئنة تشارك بزيارات لاخوة وجيران ومقابلات ناجحة

القوس: : بما أن القمر ببرجك حيوي وعندك حماس وتبدو مرتاحا لتطورات مهمة بوضعك وتندفع باتجاه جديد وتكون الكلمة والقرار لك، مساء توفر الأفلاك فرصة مالية لتحقق مشاريعك وتكسب قضية او تحقق نجومية في اليومين القادمين

الجدي: انتبه من ردة فعل متسرعة وجرب ان تصحح أخطاء وترمم العلاقات وتقدم بعض التنازلات، اشحن طاقتك بالافكار الإيجابية حتى تستقبل القمر من المغيب وانطلق في مرحلة جديدة وتعلن عن طي مرحلة وتصوب أهدافك وتحدد اولوياتك وتتحمس تدريجيا للايام القادمة، مساء سهرة تحمل تعديل على حياتك الجديدة

الدلو: تتمتع بكاريزما مناسب ان تعيد إحيائها او نشاط اجتماعي او لقاء، من المغيب بإمكانك تطلب مساعدة أوأمنية ، وبوصول القمر إلى برج الجدي تراوح اعمالك مكانها واحتمال تراجع بالمعنويات وتعم أجواؤك الفوضى الداخلية، انتبه من المحتالين ومن خيبات الامل

الحوت: قبل الظهر تقوم بعمل يدفع المسؤولين عنك لاستفسار والأضواء مسلطة عليك، ركز وأثبت في مركزك، وعملك مع غرباء ومن ساعات المغيب تحتفل مع أصدقاء بنحاح وإنجاز وقفوا إلى جانبك، تلبي دعوة او مشاركة في بيتك وتعمل دعوات وسهرات وتحقق انجازات ونجاحات وخاصة القمر بالحمل يدعمك جدا