البشير يمثل أمام نيابة مكافحة الفساد في الخرطوم

جهينة نيوز:

خضع الرئيس السوداني السابق حسن البشير لعملية استجواب أمام نيابة مكافحة الفساد الأحد في العاصمة الخرطوم .

و كانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للبشير اتهام التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

و بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا" ، وجهت نيابة مكافحة الفساد للبشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح.

وقال وكيل النيابة علاء دفع الله: "تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية".

من جانبه، أوضح مصدر بالنيابة العامة أنه "تم إخطار البشير بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى، الذي يعتبر قراراه نهائيا، قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة"، بحسب "سونا".

وأشارت "سونا" إلى أنه تم توجيه التهم بحضور البشير شخصيا، وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الأمين، وهاشم أبو بكر الجعلي .