ضبط شركة حوالات مالية تمتهن الصرافة غير المرخصة بدمشق

جهينة نيوز:

ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إلى أنه تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية وتم تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية.

وأكدت الهيئة أنها تواصل دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولا.

و يذكر أنها ليست الشبكة الاولى التي يتم ضبطها حيث تم ضبط شبكة في حماة و شبكة أخرى ضخمة في دمشق في شباط الفائت.