تركيا تتوعد سورية بالرد اثر قصف موقع تركي غير شرعي

جهينة نيوز:

توعدت النظام التركي سوريا، على خلفية إعلانه عن استهداف جديد لنقطة المراقبة العاشرة شمال غرب سوريا و التي أنشأت بدون تنسيق مع سورية ، بألا تتسامح مع ما وصفته بتحرشات (النظام السوري) بالجنود الأتراك.

وقال وزير خارجية النظام التركي، مولود تشاويش أوغلو، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، تعليقا على استهداف موقع للاحتلال التركي: "لا يمكننا قبول هذا العدوان للنظام السوري وهو مخالف لمذكرة إدلب التي أبرمناها مع روسيا" متجاهلاً مرور أكثر من ست أشهر على المهلة الاخيرة لتطبيق اتفاق سوتشي.

وأضاف تشاووش أوغلو: "لا يمكن التسامح مع تحرشات النظام بجنودنا، وسنوقفه عند حده. على الجميع أن يعرفوا حدودهم".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات السورية المتمركزة في تل بازان استهدفت نقطة المراقبة التركية التاسعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد بالمدفعية وقذائف الهاون، وقالت إن الهجوم لم يتسبب بخسائر بشرية، والأضرار اقتصرت على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة.

و كانت اعلنت تركيا في وقت سابق عن مقتل و اصابة جنود اتراك اثر استهداف القوات السورية موقع تركي قرب النقطة العاشرة.