الحكومة: تخفض اسعار الكهرباء لقطاعات انتاجية ... وتخصيص مليار ليرة منحا للأسر الريفية

جهينة نيوز:

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء استراتيجية متكاملة لإعادة النهوض بصناعة الدواجن بكل مكوناتها تضمنت إعادة تشغيل المداجن المدمرة والمتوقفة عن العمل وتنظيم عمل المسالخ وإيجاد آليات التسويق المناسبة وتصدير الفائض وتطوير صناعة اللحوم المعلبة.

وتضمنت الاستراتيجية الموافقة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إقامة معمل للبيض المجفف وتأمين استقرار سعر الأعلاف ومراجعة رسوم استيراد هذه المادة وتأهيل البنى التحتية اللازمة للتخزين والتبريد والاستفادة من إمكانيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا المجال.

ووافق المجلس على تخفيض التعرفة الزراعية لاستجرار الطاقة الكهربائية من 33 ليرة للكيلو واط إلى 12 ليرة لدعم قطاع الثروة الحيوانية ورصد 500 مليون ليرة لتعزيز قدرة المؤسسة العامة للدواجن على تلبية احتياجات السوق وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبسيط إجراءات التراخيص الإدارية للمداجن والمسالخ وتسوية أوضاع غير المرخص منها وخصص مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية للأسر الريفية تشمل 15 دجاجة بياضة مع 50 كيلوغراما من العلف.

وقرر المجلس إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفة المشتقات النفطية وبآلية عمل البطاقة الذكية كما أقر ضوابط ومعايير منح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة.

ووافق المجلس على استكمال تعيين جميع الناجحين بمسابقة الفئة الثانية للمدرسين المساعدين التي أعلنت عنها وزارة التربية عام 2017 ليصبح عدد المعينين 19474 وشمل القرار الحالي تعيين نحو 3000 ناجح.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بإعفاء المواطنين الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للاعتداءات الإرهابية أو تهجيرهم داخل أو خارج الأراضي السورية.

ووافق على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بإعادة الجامعات الخاصة إلى مقراتها الأصلية مع تقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال إجراءات انتقالها بداية العام الدراسي المقبل.