كيان الاحتلال الاسرائيلي يشارك في "ورشة البحرين"

جهينة نيوز:

كشف وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النقاب عن موقف بلاده من المشاركة في "ورشة البحرين".

وفي مقابلة سريعة مع القناة العبرية الـ13"، اليوم الأحد، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده سوف تشارك في ورشة البحرين، المقرر عقدها في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

ويشار إلى أنه لم يعلن من قبل، رسميا، عن مشاركة كيان الاحتلال الاسرائيلي في المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين و رفضته الفصائل الفلسطينية و دعت لمقاطعته.

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة بهدف تصفية القضية الفلسطينية و حق العودة.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن و المغرب والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.