ضوء شاشات الهواتف الذكية يلحق ضرراً بالغاً بالجلد

جهينة نيوز:

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع “شي ايميزينغ” الايرلندي إلى أن ضوء شاشات الهواتف الذكية يخترق طبقات الجلد ويسبب شيخوخة البشرة ما دفع الخبراء للمطالبة بالتخلي عن التقاط صور “سيلفي” وعدم قضاء وقت طويل في التحديق بشاشة الهاتف.

وأوضح القائمون على الدراسة أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يسبب اضطراباً في عملية نشوء حمض الهيالورونيك وبروتينات الكولاجين والإيلاستين التي تقف وراء نعومة ومرونة البشرة.

ويستخدم 25 بالمئة من الناس في الفترة العمرية ما بين 18 و34 عاماً الهواتف الذكية سبع ساعات يومياً فيما يؤكد الخبراء ضرورة الحفاظ على مستوى جيد لفيتامين سي الذي يتميز بكونه مضاداً قوياً للأكسدة وقادراً على تحييد جميع المكونات الضارة بالجلد.