ترامب يهاجم"نيويورك تايمز": جبناء وأعداء الشعب!

جهينة نيوز:

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، صحيفة "نيويورك تايمز"، نافيا صحة تقارير ادعت فيها أن واشنطن تشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

وغرد ترامب على حسابه في "تويتر" قائلاً: "هل تصدقون أن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة أعدت قصة تفيد أن الولايات المتحدة تصعد بكثافة الهجمات السيبرانية ضد روسيا. هذا يعتبر فعلياً خيانة للدولة عندما تقوم صحيفة كانت عظيمة، في محاولة يائسة لكتابة قصة، أي قصة، حتى لو كانت تسيء لبلدنا".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "...وأيضاً، غير صحيح! أي شيء يسري اليوم من صحافة الأخبار الفاسدة. سيفعلون ويقولون أي شيء يتطلبه الأمر، بدون حتى التفكير البسيط في العواقب! لا شك هم حقاً جبناء، أعداء الشعب!".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت، الأحد، تقارير استناداً إلى مصادر مطلعة ومسؤولين سابقين من الاستخبارات الأميركية تفيد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" تنشط في عمليات قرصنة إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر والمسؤولين قولهم إنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات استخباراتية ضد منظومة إدارة شبكات الطاقة الروسية.

وكالات