يوفنتوس الإيطالي يعلن رسمياً تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً للفريق

جهينة نيوز:

أعلن نادي يوفنتوس، الإيطالي تعاقده مع ماوريتسيو ساري مدربا جديدا للفريق خلفاً للراحل ماسيميليانو أليغري بدءاً من الموسم المقبل.

ونشر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي الإنكليزي بيانا أكد فيه رحيل ساري إلى يوفنتوس، بعدما قاد البلوز إلى الفوز بلقب الدوري الأوربي على حساب أرسنال الإنكليزي.

وقال تشيلسي: "توصل الناديان إلى اتفاق يتم من خلاله الفسخ المبكر لعقد ساري بناء على طلب المدرب الإيطالي".

وتابعت مارينا غرانوفسكايا: "المحادثات التي أجريت عقب نهائي الدوري الأوروبي، أظهرت مدى رغبة ساري إلى العودة إلى بلده الأصلي، لقد قدم أسبابا مهمة للعودة إلى العمل في إيطاليا".

ومضت "كان يعتقد (ساري) أنه بحاجة إلى أن يكون أقرب إلى عائلته ورعاية والديه المسنين، حيث يشعر أنه بحاجة لأن يبقى بجوارهما الفترة المقبلة".

وأشارت إلى أن "إدارة تشيلسي توجه الشكر إلى ماوريتسيو، بسبب دوره الكبير في تتويج تشيلسي باللقب الأوروبي، ونتمنى له التوفيق مع الفريق الإيطالي".