أول حكم امرأة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في تونس

جهينة نيوز:

أدخلت لجنة التحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم (اتحاد الكرة التونسي) لأول مرة العنصر النسائي في إدارة المباريات ، لتكون السيدة درصاف القنواطي، أول حكم امرأة في أول مباراة في الدوري التونسي، جمعت بين الترجي والبنزرتي، في مساء أول أمس الجمعة.

وتعد "القنواطي" حاليًا هي أول سيدة عربية وأفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى لكرة القدم ".

و وفقاً لبيان الجامعة التونسية لكرة القدم ، نشر على موقعها الرسمي ، تعتبر هذه الخطوة تنفيذاً لتوجه المكتب الجامعي في دعم و تطوير كرة القدم النسائية .

وتمكنت درصاف القنواطي من إدارة المباراة بين الترجي والبنزرتي، التي انتهت بفوز البنزرتي بهدفين مقابل هدف وحيد.