بيسكوف: من المحتمل أن يتم لقاء بوتين مع ترامب قبيل قمة مجموعة العشرين

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الاجتماع الكامل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قد يعقد عشية قمة مجموعة العشرين.

وقال بيسكوف في برنامج "موسكو، كرملين، بوتين" على قناة "روسيا 1": "يمكن تنظيم اللقاء الكامل بين بوتين وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين، حتى عشية هذا الحدث".

يذكر أن بوتين وترامب التقيا ثلاث مرات، تم اللقاء الأول في 7 يوليو/تموز 2017 على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 ، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة دانغ الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في هلسنكي.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/حزيران، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.