انطلاق المرحلة الأولى من بطولة سوبر سيرف سورية للسرعة والدريفت على حلبة نادي السيارات السوري

جهينة نيوز

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من بطولة سوبر سيرف سورية للسرعة والدريفت برعاية وزارة السياحة وتنظيم نادي السيارات السوري حيث شهدت هذه المرحلة منافسات حامية وقوية بين المتسابقين ولا سيما بين المخضرمين والجدد وسط حضور جماهيري غفير غصت به مدرجات حلبة النادي في معرة صيدنايا بريف دمشق.

ففي بطولة سورية لسباقات السرعة في نسختها الـ 14 توج المتسابق المخضرم أنس قوادري بالمركز الأول قاطعا السباق بزمن 62ر19ر1 د وحل ثانيا اللبناني باهو إلياس بزمن قدره 86ر24ر1 د وحل ثالثا أيسر أبو حمدان بزمن قدره 27ر34ر1 د في فئة الإنتاج الخاص.

وفي فئة الإنتاج التجاري تفوق معاذ المهايني على أسماء تفوقه خبرة مع فوزه بالسباق في مشاركته الأولى وبزمن 50ر24ر1 د متفوقا على حامل اللقب إياد الأفغاني الذي حل ثانيا بزمن قدره 97ر25ر1 د وتلاهما مازن النجار بزمن قدره 57ر27ر1 د وفي فئة الـ 1600 سي سي حل حامل اللقب زاهر دحكول بالمركز الأول قاطعا السباق بزمن قدره 43ر35ر1 د.

أما في بطولة سورية الرابعة لسباقات الدريفت والتي شهدت تحقيق قفزات نوعية عاما تلو الآخر مع تقديم المتسابقين لاستعراضات رائعة وسط تقارب مستوى الأداء ما يخولهم المشاركة في السباقات الخارجية وتحقيق نتائج جيدة فاز عمرو حمشو بالسباق بعد تقارب مذهل في النتائج متفوقا على محمد كريزان بنقطة وحيدة بينما جاء المخضرم أحمد حمشو بالمركز الثالث بفارق أربع نقاط

وواجه المتسابقون تحديات كبيرة على مدار السباق في حلبة النادي في معرة صيدنايا بمقر نادي السيارات نظراً لأن الكشف عن مسار التسابق حصل قبل دقائق فقط على الانطلاق

وفي تصريح صحفي أكد رئيس نادي السيارات المهندس وليد شعبان على أهمية هذه البطولة التي تم التحضير لها منذ أشهر بفضل كوادر النادي الذين يمتلكون خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية لافتاً إلى الحضور الجماهيري الكبير الذي أكسب السباق متعةً وحماسةً والتغطية الإعلامية الكبيرة التي حظي بها السباق.

بدوره أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سامر خضر أن النادي يسعى إلى إنجاح كل الأحداث الرياضية عبر التخطيط الجيد والتنفيذ على أرض الواقع مشيرا إلى أن روزنامة هذا العام تحظى بالعديد من المفاجآت أبرزها عودة سباقات تسلق الهضبة من جديد.

وأشار الدكتور خضر إلى أهمية التعاون بين نادي السيارات والرعاة الذين حضروا بقوة هذا الموسم عبر سيريتل الراعي البلاتيني للبطولة إضافة إلى كيو ميديا ودلتا للصناعات الغذائية وسينالكو وأداء موتورز وإذاعة نينار اف ام وميلك مان وAD2Z وفريق إنقاذ السيارات الذين قدموا كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذا الحدث المهم.

وقال: “أشكر كل أعضاء نادي السيارات على جهودهم الحثيثة وآمل أن تبقى المنافسة مستمرة حتى نهاية الموسم مع المحافظة على هذه الوتيرة”.

من جانبه أعرب عمرو حمشو عن سعادته بالفوز بسباق الدريفت الأول للموسم الحالي وخصوصا مع افتقاره الخبرة نسبيا بالمقارنة مع منافسيه بينما أكد حامل لقب بطولة الدريفت للعام الماضي أحمد كريزان أن الاستعدادات كانت كما يجب وأن المستوى أصبح أفضل من الأعوام الماضية سواء على صعيد المنافسة أو التنظيم لافتا إلى أن مسار التسابق كان تقنيا أكثر من الأعوام الماضية.

وفي بيان صحفي لشركة سيريتل بين أن الشركة تلتزم ببرامج المسؤولية الاجتماعية والرياضية ومن ضمنها البرامج التي ترعى وتدعم الفعاليات والأنشطة الرياضية إيماناً منها بالطاقات السورية القادرة على رفع علمنا عاليا في كل مكان.

وأضاف البيان: اليوم تكمل سيريتل هذا الالتزام بكل محبة، من خلال رعايتها البلاتينية الحصرية لبطولة سوبر سيرف سورية 2019 للسرعة والدريفت، والتي جعلت شعارها أيقونة "سوبر سيرف" الإنترنت الأسرع في سورية..

وكان أحمد المهايني قد توج العام الماضي بطلاً لفئة الإنتاج الخاص تلاه أيسر أبو حمدان ومحمد شفيق الحجار وفي فئة الإنتاج التجاري جاء أولاً إياد الأفغاني ثم المغيرة القباني وزاهر دحكول أما في بطولة الدريفت فكان التتويج من نصيب أحمد كريزان ثم محمد كريزان ومحمد الفوال

يشار إلى أن نادي السيارات السوري قام بتغييرات مهمة على مستوى التحكيم وتصميم المسار والتنظيم لإتاحة الفرصة لجميع عشاق رياضة السيارات لمتابعة سباقات مثيرة وأكثر ديناميكية.

كما يأتي هذا النهج التحكيمي ليتماشى مع ما يتم اتباعه في بطولات الدريفت الإقليمية بحيث يمكن للمتسابقين السوريين التمتع بمستوى عال من المنافسة أثناء مشاركتهم في تلك البطولات نظراً لخبرتهم التي سيكتسبونها مع هذه الأساليب التحكيمية الجديدة.

يذكر أن نادي السيارات السوري تأسس في الأول من أيار عام 1950 في مدينة دمشق.