الهند تنتقم: رسوم جمركيّة على 28 سلعة أميركيّة

الأحد, 16 حزيران 2019 الساعة 11:42 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الهند تنتقم: رسوم جمركيّة على 28 سلعة أميركيّة

جهينة نيوز

بدأ سريان رسوم جمركية جديدة فرضتها الهند على 28 سلعة أميركية، ردا على قيام واشنطن أخيراً بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم، اعتباراً من اليوم.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء عن مصادر رسمية أن الحكومة الهندية ذكرت في "إخطار" صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية، أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجاً أميركياً، مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية.

وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة الهندية في وقت سابق، إن قائمة المنتجات الأميركية كانت تضم 29 مادة "لكن تم استبعاد مادة واحدة".


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