جملة من التحضيرات تقوم فيها وزارة النقل استعداداً لمعرض دمشق الدولي!

جهينة نيوز

تسعى وزارة النقل إلى تأمين مشاركي وزوار معرض دمشق الدولي في دورته القادمة، جواً وبحراً وبراً من خلال جملة من التحضيرات، منها تجهيز مطار دمشق الدولي بإعادة تأهيل البوابات والفناكر.

كذلك انتهت الوزارة من أعمال توزيع عددٍ كافٍ من الكراسي، وتركيب أدراج كهربائية جديدة في المطار وصيانة المصاعد البانورامية في بوابات القدوم والمغادرة، إلى جانب صيانة الموازين «الماليزية» ووضعها في الخدمة وفتح مدخل خاص بركاب الدرجة الأولى وكبار الزوار والركب الطائر، كما قامت بأعمال دهان بعض الجدران الداخلية في مبنى الركاب وتحسين الموقع العام في المطار.

ولفتت الوزارة في تقرير لها عن أعمالها تمهيداً للدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي إلى جملة من الأعمال التي مازالت قيد التنفيذ، أهمها استكمال تجهيز صالة المطار لاستقبال الوفود المشاركة، كذلك تفعيل شعبة الاستعلامات وتزويد «كونتوار» الاستعلامات بالمعلومات اللازمة للإجابة عن تساؤلات المسافرين، كذلك برمجة الرحلات بما يتناسب مع القادمين والمغادرين خلال فترة انعقاد المعرض، إضافة إلى منح حسومات على إصدار التذاكر ضمن جناح الوزارة خلال أيام المعرض.

كما تعمل الوزارة على تجهيز محطة مدينة المعارض وتشغيل قطار المعرض، إذ تم إنشاء محطة جديدة بالقرب من أرض المعرض، مؤلفة من ثلاثة خطوط مع كامل تجهيزاتها، بما فيها الطرق الواصلة بين المحطة وأرض المعرض، كذلك وسائل الاتصال المختلفة اللازمة لتحقيق أمان سير القطارات بتكلفة مليار ليرة، مع الاستمرار بتأهيل محطة القدم بتكلفة بلغت 300 مليون ليرة.

ويتم العمل أيضاً على صيانة الخط الحديدي الواصل بين محطة القدم ومدينة المعارض، و30 عربة لنقل الركاب وتأهيل 25 أخرى بتكلفة 200 مليون ليرة، بما في ذلك تجهيز القاطرات، وفيما يتعلق بتأهيل طريق مطار دمشق الدولي بينت الوزارة أنها تعمل على صيانته بشكل كامل لتشمل أعمال الإنارة وكل ما يتعلق بالشاخصات اللازمة، كذلك النظافة وزراعة جنبات الطريق بالورود.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستشارك في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي بمساحة 400م2.