محمد بن سلمان يزعم تحقيق 3 أهداف في سوريا!

جهينة نيوز:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن "المملكة تعمل مع الدول الصديقة لتحقيق عدة أهداف في سوريا أبرزها هزيمة تنظيم داعش الإرهابي".

وكانت تقارير عدة اكدت دعم السعودية للإرهابيين المتطرفين في عدد من الدول وخاصة سورية وليبيا وذلك من خلال تزويدهم بالأسلحة.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية حوار ولي العهد السعودي اليوم الأحد حيث زعم "إن السعودية تسعى لمنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية في سوريا والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بصورة تؤدي إلى الحفاظ على وحدة البلاد".

وتعد الأزمة السورية إحدى القضايا، التي تحدث عنها ولي العهد السعودي في حواره، وأبرزها الأزمة اليمنية، والوضع في الخليج، إضافة إلى تأكيده على أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بأمن السودان واستقراره.