ترامب يسرع لنفي تقارير بشأن تفعيل بلاده هجمات إلكترونية ضد روسيا!

جهينة نيوز:

نفى الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد صحة تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" قالت فيها إن الولايات المتحدة الأمريكية فعّلت هجمات إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

وكتب ترامب على "تويتر": "هل تقتنعون، أن الفاشلين من صحيفة نيويورك تايمز قاموا بإعداد تقرير يؤكد مفاده أن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات السيبرانية على روسيا؟ هذا في الواقع خيانة للدولة عندما تقوم صحيفة عظيمة، بمحاولة يائسة لكتابة قضية، أي قصة، حتى سيئة لبلدنا.. إلى جانب الكذب! وهذا غير صحيح".

وأضاف ترامب: " هؤلاء جبناء حقيقيون ولا شك في أنهم أعداء الشعب".

وكان ترامب قد جدد هجومه على وسائل الإعلام الكبرى، معتبرا أنها تفتقد إلى المصداقية، وكتب على "تويتر"، أمس السبت 15 يونيو / حزيران: "جميع وسائل الإعلام الفاسدة أصبحت خارج السيطرة". وأضاف: "وسائل الإعلام الكبرى تمتلك صفر مصداقية، وهم خاسرون بصورة كاملة".

وتوعد ترامب، قبل أيام، بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن إدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

وكتب على "تويتر": "أعلم أن الرد على وسائل الإعلام الفاسدة أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة ، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية، ليس تصرفا رئاسيا"، وتابع: "المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، لذلك سوف نرد".