تبسيط إجراءات الترخيص لمعامل الادوية.. والموافقة لخطوط إنتاج المستحضرات الصيدلانية العقيمة!

جهينة نيوز:

اكد مصدر في وزارة الصحة استمرار العمل على تشجيع التصنيع المحلي للدواء ولا سيما الأساسي بالدرجة الأولى ودعمه وفق سياسة منهجية بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين حاجة الأسواق المحلية وتطبيق مبدأ إحلال المستوردات وتصدير الفائض.

واوضح لصحيفة الثورة أهمية التوجه إلى إقامة معامل الأدوية ضمن المدن الصناعية وحصر الموافقات المبدئية للخطوط الإنتاجية الخاصة بالمستحضرات العقيمة مثل /الفيال والأمبول والقطرات والمراهم العينية/ والأدوية ذات التقانات العالية التي تشمل الأدوية المستخدمة في معالجة السرطان ومثبطات المناعة والهرمونات الحقنية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية المنشأ ومشتقات الدم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من البرامج مثل استكمال التأهيل والمنح لشهادات إدارة الجودة لمديريات الدواء ISO 9001 واستكمال تنفيذ برنامج إدارة المعلومات الدوائية وأرشفة السجلات الطبية كما تم إصدار لائحة الأدوية الأساسية للعام 2019، لافتاً إلى عودة الصناعة الدوائية إلى مستويات متقدمة من تغطية السوق المحلية والتي وصلت إلى نحو 90 بالمئة واستمرار المساعي لتأمين الأدوية غير المنتجة محلياً بالتعاون مع الدول الصديقة لإطلاق خطوط إنتاج محلية بعد تأثر توريدها بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات الترخيص للمعامل والمستحضرات الصيدلانية ومراجعتها دورياً وذلك من خلال نشرها على موقع الوزارة الالكتروني وتوفير الخبرات الفنية والتقنية اللازمة للصناعة المحلية لتصنيع كافة الإشكال الصيدلانية المطلوبة ونقل التكنولوجيا الدوائية المتطورة وتسهيل عمليات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتشجيع الشراء الموحد لهذه المستلزمات والمواد وضمان جودتها وتوجيه القطاع العام والاستثمارات الوطنية غلى تصنيعها محلياً، وذكر المصدر أن عدد المنشآت الصحية المرخصة حالياً يبلغ أكثر من 200 منشآة و96 معملاً دوائياً مرخصاً منها 19 معملاً متوقفاً عن العمل، كما يبلغ عدد الأدوية المحلية المرخصة 10311 مستحضراً مطروح منها بالأسواق المحلية 8619 وتغطي أكثر من 90 بالمئة من حاجة السوق المحلية كما يبلغ عدد مستحضرات المتممات الغذائية المرخصة والمصنعة محلياً 442 وعدد المتممات المرخصة المستوردة 360 مستحضراً وعدد المستحضرات الاستيرادية المسجلة 1592 يتم استيراد 377 منها ويوجد العديد من الموافقات المبدئية قيد الإنجاز.