بالفيديو تجربة تكشف عن فروق لا تصدق بالحرارة في الكويت بإختلاف الارضية

الأحد, 16 حزيران 2019 الساعة 00:35 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

نشر الدكتور الكويتي محمد قاسم على صفحته على تويتر فيديو يوضح فروق درجات الحرارة بإختلاف الارضية في وقت واحد.

و ظهر في التجربة أن الحرارة على ارضية المنزل المبرد تقارب من 22 درجة مئوية و على ارضية بيضاء في الشمس كانت تقارب الـ 50 درجة و لكن على بلاط الارصفة (الطابوق الاحمر) زادت عن 60 درجة و على ذات الطابوق في الظل كانت تقارب من 42 درجة أي ان فرق الظل يزيد عن 20 درجة.

و على الزفت كانت الحرارة تقارب 62 درجة و أما على الغطاء العشبي كانت الحرارة في الشمس 31 و في الظل تقارب 27 درجة و هو ما يؤكد أن الغطاء النباتي يساعد بتبريد الاجواء.


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