ابراج يوم الأحد مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٦/ ٦: يعمل لمدة طويلة بجهد كبير، يملك حس منطقي، فذ، قدرة عقلية كبيرة، صاحب مهارة، الهزيمة عدوه الأول، قيادي ومميز، سنة مشرقة، بدء مشروع جديد، قرارات حاسمة، مشاريع على قدر السنة، الايام القادمة غموض واسرار وقرارات وتفتح صفحة جديدة وعروض مع مؤسسات جديدة للبعض

الحمل: تكثف اتصالاتك وتحركاتك، تعيد بعض الاوضاع المتأرجحة وتكون متفاعل، اليوم أفضل وترحيب بفرد جديد، تستقبل زوار وتعيش فترة ناشطة، تفرح لخبر سار، تترجم افكارك.د اتصال من والى مسافات بعيدة، الحركة والترويج وحسم بعض القضايا

الثور: قدرة على محاربة الضغوطات، تفرح لتعاطف الاخرين وقربهم، تتصالح وتتفاهم وتحسن امورك المالية، سارع ٠لتهدئة الخواطر وازالة العقبات، وانتبه من امور ادارية وقانونية، تحتاج لمساعدة اطلبها لا تتردد، مرافقة مريض

الجوزاء: هدئ من روعك، يوم صعب، متن رصانتك وكفاءتك، تجنب اثارة المشاكل، يوم يرمز للعلاقات الشخصية لديك، تنزعج من سير العلاقة مع شريكك في الحياة او العمل، انتبه لاستقرارك ولا تخالف القوانين حتى لو تخلا الحظ عنك

السرطان: معطيات اليوم غير الامس، قد يحمل لك تعب وتوتر، الامور معقدة حولك، تجد نفسك مضطر للضغوطات والعمل، حاول ان تعمل واجبك كما هو مطلوب منك، ضاعف جهودك حتى لا يحصل خطأ، انتبه لغذاءك

الاسد: ترافقك اجواء مفيدة، تحدد اولوياتك والتوجهات الجديدة، تؤكد على خياراتك وتلطف الجو، تفاعل يناسبك للترفيه عن النفس، تحتاج لاجواء منسجمة وتعوض عن تأخير او تعب، للبعض وضع طارئ، الجو مناسب لك

العذراء: تحتاج لدعم العائلة وامورك الشخصية تحتاج لاهتمام، مصاريف طارئة او اداء استثماري، قصة تتعلق بوضع عائلي خاص بك، مشغول البال على احد افراد العائلة، اعتذر فورا اذا ارتكبت خطأ.

الميزان: تعيش لحظات جميلة ومميزة وتمتد الايجابيات ليومين قادمين، تحضر لرحلة او تنشط المفاوضات والابحاث، نهار قوي تبرز كلاعب اساسي في محيطك، أفكار لامعة، تقدم طرح يلفت الانظار، يوم للطلاب، زيارة اهل واقارب، لا تسكت على مضض

العقرب: يوم جيد، مزاجك هادئ، تعمل على الامور المالية، افتح قلبك وكن لطيف، انتبه من عرقلة مالية، لا تراهن على الصدفة، امر استثماري، للبعض منزل او هدية او استرداد او مكافأة معنوية

القوس: ترتفع المعنويات، مشجع على التحرك، تضع خطوط عريضة جديدة وتحدد اولويات مفيدة وتوسع تنمية مواهبك وكفاءتك خاصة اليوم القمر ببرجك، تنضم للامور الايجابية والمكافآت وحسم بعض القضايا

الجدي: تحتاج لصديق لتبوح بمشاعرك، يوم صعب وتتعرقل اعمالك، وعكة صحية، انتبه من المحتالين والفشل، يشغلك القلق تجاه واجب لا تستطيع القيام به، كن هادئ فليس هناك مؤشر للسرعة

الدلو: تبحث عن تحالفات قوية بناءة تنضم لمجموعة قوية، تقدم انجازات مهمة على مختلف الاصعدة، يوم للتحرك الواسع لا يجوز اضاعة الوقت، احد المعارف يلعب دور جديد في حياتك، لا تتردد بطلب المساعدة، معرفة جديدة او وجوه جديدة

الحوت: تسرع وتيرة أعمالك بشكل سهل وسريع وتدخل مجالات عديدة، تختبر طاقاتاتك وتمتحن جهودك على مختلف الاصعدة، تقوم باعمال وتحتل مركز وتحافظ على انجازاتك ونجمك يسطع، مشاكل عابرة، قادر على ادارة امورك