التفجيرات تلاحق عملاء الاحتلال الامريكي شمال سورية

جهينة نيوز:

قتل عدد من عناصر فصائل "قسد" الانفصالية العميلة للاحتلال الامريكي في تفجيرات استهدفت حواجزهم ومقراتهم في الحسكة ودير الزور، وذلك بعد أقل من يومين على 3 تفجيرات طالت مقراتها في الرقة أدت لمقتل وإصابة العشرات من عناصرها.

و ذكر موقع "الوطن أون لاين" أن "7 عناصر من ميليشيا قسد بينهم القيادي المدعو "أبو فهد" متزعم فوج البوكمال قتلوا اليوم السبت إثر انفجار منزل مفخخ بهم.

وجاء الانفجار في قرية موزان التابعة لبلدة السوسة الواقعة بريف دير الزور الشرقي الذي تسيطر عليه فصائل تنظيم "قسد" العميلة للاحتلال الامريكي.

من جهة ثانية قتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرون إصابات خطيرة بانفجار دراجة مفخخة استهدفت حاجزا عسكريا بالقرب من دوار الطلائف في حي الصالحية شمال شرق مدينة الحسكة.

وكان انفجار عنيف استهدف دورية تابعة لميليشيات قسد العميلة، وسط مدينة الرقة قبيل منتصف ليل الخميس الماضي وأدى إلى وقوع كامل أفراد الدورية قتلى ومصابين و عددهم 16.