الجيش اليمني يستهدف مطارين سعوديين و يخرجهما من الخدمة

السبت, 15 حزيران 2019 الساعة 22:45 | سياسة, عربي

الجيش اليمني يستهدف مطارين سعوديين و يخرجهما من الخدمة

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات اليمنية نفذت عمليتين بواسطة الطائرات المسيرة مستهدفة كل من مطار جيزان و مطار ابها في السعودية.

و قال العميد سريع أن العملية الأولى التي نفذها سلاح الجو المسير في الجيش اليمني إستهدفت غرفة التحكم و السيطرة للطائرات المسيرة في مطار جيزان, و العملية الثانية إستهدفت محطة الوقود في مطار ابها بعدد من طائرات قاصف 2 كي.

و أضاف العميد سريع "أن عمليات سلاح الجو المسير أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله ما أدى الى خروج المطارين عن الخدمة".

و توعد العميد سريع النظام السعودي قائلاً: "نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلاماً طالما استمر العدوان و الحصار على بلدنا".

وأكدت مراكز رصد جوية تعطل حركة الملاحة في مطاري جيزان وأبها السعوديين إثر عمليات سلاح الجو اليمني المسير .

و كان اليمن حذر في وقت سابق من هذا الشهر الامم المتحدة من مغبة استمرار دول العدوان بإغلاق مطار صنعاء الدولي و توعد بالرد على دول العدوان بإستهداف مطاراتها".


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