تعرف على التسعيرة الجديدة للبنزين في سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك تعديل أسعار البنزين إعتباراً من يوم غد, و قد شمال التعديل أسعار البنزين الغير مدعوم.

و أصدر الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يقضي بتعديل أسعار البنزين الغير مع إبقاء أسعار البنزين المدعوم على حاليها:

و بحسب القرار الذي حصلت جهينة نيوز على نسخة منه سيتم ابتداء من يوم غد تعديل أسعار البنزين لتصبح كالتالي.. بنزين أوكتان ٩٠ غير المدعوم أصبح بسعر ٤٢٥ ليرة لليتر بدلاً من ٣٧٥، وبنزين ٩٥ أوكتان غير المدعوم أصبح ٥٥٠ ليرة بدلاً من ٦٠٠ ليرة في حين بقي البنزين المدعوم سعره على حاله.