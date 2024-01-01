بالفيديو ..500 شخصية بارزة في حفل زفاف راموس و غياب رونالدو ؟!

جهينة نيوز:

يقام اليوم السبت، في إشبيلية مسقط رأس قائد الفريق الملكي حفل زفاف قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، سيرخيو راموس وصديقته بيلار روبيو .

و يشارك في هذا الحدث الكبير 500 شخصية منهم لاعبو فريق ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز وبعض الشخصيات المهمة داخل النادي، وهذا بجانب حضور بعض اللاعبين القدامى والذين كانوا زملاء لراموس مثل رونالدو نازاريو وروبرتو كارلوس ودافيد بيكهام، والذين يحتفظ راموس بصداقة معهم بالرغم من مرور الوقت وصديقته المغنية شاكيرا، بينما اللاعب الذي كان زميل سيرجيو راموس في ريال مدريد قبل الموسم الماضي، وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم ينضم اسمه في قائمة المشاهير المدعوين لحضور الحفل.