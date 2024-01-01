تقرير اممي: وفاة سيدة و 6 مواليد كل ساعتين في اليمن بسبب العدوان السعودي

جهينة نيوز:

أكد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" أن امرأة وستة من حديثي الولادة يموتون كل ساعتين في اليمن بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة جراء تدهور خدمات رعاية الحمل والإنجاب في البلاد بسبب العدوان السعودي المستمر على البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.

وجاء في التقرير أن " معدل وفيات الأمهات ارتفع بشكل حاد من خمس وفيات يومياً عام 2013 إلى 12 حالة في 2018 " مشيراً إلى أن امرأة تموت من بين كل 260 امرأة أثناء الحمل أو الولادة بينما يموت واحد من بين كل 37 مولوداً جديداً خلال الشهر الأول من الولادة.

وتعليقاً على التقرير قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور إن توافر خدمات رعاية الحوامل والولادة بحضور كادر صحي مؤهل أمران ضروريان لبقاء كل من الأمهات والأطفال على قيد الحياة، مجددة في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل النداء لتوفير الظروف المناسبة ليتمتع جميع الأطفال سواء في اليمن أو في أماكن أخرى من العالم بحقوقهم الكاملة في الصحة والتعليم والحماية والسلام.

يذكر أن العدوان السعودي على اليمن المستمر منذ آذار/مارس عام 2015 أسفر عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية في البلاد نتيجة الحصار الذي تفرضه قوى العدوان على الموانئ اليمنية وعدم السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية ما أدى إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم.