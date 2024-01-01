الحكومة تجتمع مع مع القائمين على قطاع الدواجن

جهينة نيوز:

طرح القائمون على قطاع الدواجن من القطاعين العام والخاص حلولاً ومقترحات لإعادة القطاع إلى ألقه وتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية ضد سورية وذلك خلال اجتماع اليوم ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وخلص الاجتماع الذي حضره وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة إلى رسم الخطوط الرئيسة لمرحلة جديدة لقطاع الدواجن ليتم عرض المقترحات والخطة التنفيذية على مجلس الوزراء غداً لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال.

وتقرر تشكيل مجموعة عمل تضم وزارات الزراعة والاقتصاد والإدارة المحلية والتجارة الداخلية بهدف التنسيق مع المجلس الاستشاري الخاص بقطاع الدواجن في وزارة الزراعة لوضع مقترحات للنهوض بالقطاع وتمت مناقشة المقترحات المتعلقة بضبط عملية استيراد وتصنيع الأعلاف والتوسع بزراعة المحاصيل اللازمة لصناعة الأعلاف وتسويق المنتجات ومنح القروض التشغيلية وتأمين مدخلات الإنتاج وتخفيض أسعارها الاسترشادية ووضع منافذ (السورية للتجارة) بتصرف مربي الدواجن وتكليف وزارة التجارة الداخلية بوضع آلية لاستجرار مادة الفروج من المربين.

وأوضح المهندس خميس أن العامين الماضيين شهدا خطوات إسعافية لمساعدة قطاع الدواجن على الاستمرار في الإنتاج حيث باتت الحاجة ملحة لوضع استراتيجية متكاملة لإعادته إلى الصدارة التي كان يتمتع بها على مستوى المنطقة بما يؤمن حاجة السوق المحلية ويسهم بالتصدير مشيراً إلى استعداد الحكومة لتمويل عملية النهوض بالقطاع وإلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية.