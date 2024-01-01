اخصائي يكشف عن الطريقة الافضل لتناول عصير الطماطم بدون أضرار

جهينة نيوز:

كشف الطبيب الروسي المختص في أمراض الجهاز الهضمي، سيرغي فيالوف، عن ضرر تناول عصير الطماطم على الرغم من أن تناوله هذا المنتج يعود للجسم بالعديد من الفوائد.

ووفقا له، فإن هذا المشروب يمكن أن يسبب حرقة، لأنه يزيد من إفراز الحمض في المعدة، وفق موقع "وان".

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عصير الطماطم الذي يتم شراؤه من المتجر منتجًا عالي السعرات الحرارية بسبب الإضافات المختلفة، لذلك لا ينصح به بكميات كبيرة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ونصحت أخصائية التغذية، إيلينا سولوماتينا، بتناول المشروب دون إضافة ملح له وليس على معدة فارغة.

ومن ناحية أخرى، فإن عصير الطماطم قادر على إبطاء الشيخوخة لأن تركيبته تحتوي على اللايكوبين المضاد للأكسدة.