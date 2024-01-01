الحرارة الى ارتفاع و امطار في هذه المناطق

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات ويكون الجو حارا نسبيا وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

السبت الأحد الاثنين

دمشق 33/20 35/21 33/20

القنيطرة 27/17 29/18 28/17

درعا 32/19 34/20 32/19

السويداء 29/17 31/18 30/17

حمص 32/20 34/21 32/20

حماة 35/21 37/22 35/21

الحسكة 41/22 42/23 43/22

اللاذقية 29/22 30/23 28/23

طرطوس 30/22 31/23 29/23

حلب 35/22 37/22 36/22

ادلب 32/22 34/22 33/22

دير الزور 40/25 42/25 41/24

الرقة 39/24 41/24 40/23