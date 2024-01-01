كيان الاحتلال يدق ناقوس الخطر بسبب صاروخ مطار ابها .. "لم تشهده المنطقة من قبل"

جهينة نيوز:

قال موقع إلكتروني عبري إن استهداف الحوثيين الأخير لمطار أبها السعودي هو حدث عسكري جديد في الشرق الأوسط.

وزعم الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا" أن الصاروخ ايراني، و قال الموقع العبري اليوم السبت، أن استخدام الحوثيين لصاروخ "Soumar سومار" الإيراني خلال استهدافهم لمطار أبها، هو حدث جديد، ربما لم تشهده المنطقة من قبل، يشي بأن مستقبل الشرق الأوسط في خطر.

وأوضح أنه في حال إرسال إيران لصاروخ "Soumar سومار" كاملا أو أجزاء لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، فنحن من المؤكد أمام حدث عسكري أو واقعة عسكرية جديدة، خاصة مع دقة الصاروخ الذي استهدف برج المراقبة للمطار السعودي, علماً بأنه أول اعتراف بأن برج المراقبة تدمر بالكامل.

و كان الجيش اليمني اطلق صاروخ مجنح استهدف به برج مراقبة مطار ابها و ذكرت وسائل اعلام يمنية أن الصاروخ مداه 2500 كلم و رأسه القتالي يزن قرابة نصف طن و دقته أقل من ثلاث امتار , و نجح الصاروخ بتجاوز الدفاعات الجوية الامريكية و الوصول الى هدفه بدقة: