حبيب فياض بعد الحكم عليه بالسجن أربعة أشهر : يا ويلكم مني

السبت, 15 حزيران 2019 الساعة 18:39 | سياسة, عربي

حبيب فياض بعد الحكم عليه بالسجن أربعة أشهر : يا ويلكم مني

جهينة نيوز:

علّق الدكتور حبيب فياض خلال برنامج الحدث على قناة الجديد ، على صدور قرار محكمة المطبوعات ضده في القضية المقدمة من الاعلامي وليد عبود وحكمت على فياض بالحبس 4 شهور وغرامة خُففت إلى 500 ألف ليرة،

وقال فياض: "لم أتبلّغ رسمياً بعد، ومع أنه أعتبر نفسي مظلوم فأنا أحترم القضاء ولو أنه أعتبر أن القرار غير منصف".

وأضاف: "سأنفذ القرار ولن أعترض ولن أستأنف، ولكن يا ويلكم مني.. يا ويلكم منّي إذا لم يُعرف مَن تسبب بالفيضان في الرملة البيضا، وأموال المهجرين من سرقهم، والأراضي وغيرها في الجنوب من سيطر عليهم.. لن أتراجع على الإطلاق عن موضوع محاربة الفساد".


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