علماء صينيون يطورون طريقة بيئية لصناعة وقود الديزل والهيدروجين

جهينة نيوز:

طور علماء صينيون طريقة لتحويل طاقة الضوء وطاقة الكتلة الحيوية إلى وقود ديزل وهيدروجين.

ووفقا لوكالة شينخوا فإن الدراسة التي أجراها علماء من معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم توفر طريقة لإنتاج طاقة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية أو مصادر الضوء الصناعية ومصادر الكربون المستدامة الموجودة على سطح الأرض.

وتعد الكتلة الحيوية التي تشمل القش الزراعي ومخلفات الغابات أكبر مصدر لموارد الكربون المستدامة في الطبيعة وبوسعها أن تحل محل الموارد البتروكيميائية لتوفر مشتقات عديدة بيد أن الكتلة الحيوية المستخرجة من عملية إنتاج الهيدروجين قد تتحول إلى مخلفات وتلوث البيئة.

وقام كبير باحثي هذه الدراسة وانغ فنغ بتطوير تكنولوجيات يمكنها المزج بين عملية إنتاج الهيدروجين وتحويل الكتلة الحيوية لصنع وقود الديزل من خلال طاقة الضوء.