موجة سخرية جديدة تطال ترامب

جهينة نيوز:

لا يكاد يمر يوم دون أن يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الانتقادات والسخرية بسبب تغريداته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أو تصرفاته المثيرة للاستغراب وآخرها ما ظهر في صورة له وهو يحتضن العلم الأمريكي بطريقة يصعب تبريرها.

وذكر موقع “رو ستوري” الأمريكي أن البيت الأبيض نشر صورة التقطت لـ ترامب خلال مؤتمر لحزب المحافظين في آذار الماضي على موقع إنستغرام احتفالاً بـ “يوم العلم الأمريكي” لكن الصورة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي وهو يحتضن العلم أثارت موجة من السخرية والانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض الأمريكيين سخروا من ترامب ووصفوا طريقة تصرفه بـ “الغريبة” أو بأنها “تحمل إيحاءات مخزية” بينما أعرب آخرون عن “شعورهم بالإحراج” من تصرفات الرئيس الأمريكي وصورته الجديدة.

ولم تمض بعد أيام قليلة على ارتكاب ترامب خطأ كتابياً أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة بعد نشره تغريدة على حسابه في موقع تويتر أخطأ فيها بكتابة اسم “أمير ويلز” في بريطانيا لتصبح “أمير الحيتان”.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخطأ بالضحك ونشروا تغريدات مصحوبة بصور حول تخيلهم لما يمكن أن تبدو عليه مثل هذه المقابلة وكثير منهم نشر صوراً لحيتان أو مسلسلات كرتونية شهيرة.

كما أطلق ترامب الأسبوع الماضي تغريدة صدمت الأمريكيين وعلماء الفلك على حد سواء عندما اعتبر أن القمر جزء من كوكب المريخ.