وفاة "مخرج الروائع" الإيطالي زيفريلي عن عمر ناهز 96 عاماً

جهينة نيوز:

توفي صاحب رائعة " روميو و جولييت " المخرج الإيطالي فرانكو زيفيريلي، عن عمر ناهز 96 عاما

ترك زيفيريلي بصماته الواضحة على السينما الإيطالية والعالمية بأفلام مثل "روميو وجولييت"، و"ترويض الشرسة"، "مسيح الناصرة" .

وبرحيل زيفيريلي يكون قد رحل آخر جيل من عمالقة الأفلام الإيطالية الذين جاءوا بعد الحرب العالمية الثانية مثل فيدريكو فللينى، وليتشينو فيسكونتى، وفيتوريو دى سيكا.

وأخرج زيفريللى أكثر من عشرين فيلماً ، حيث عمل مع نجوم من بينهم إليزابيث تايلور، وريتشارد بورتون، ولورنس أوليفييه، وأليك جينيس، وفاي دوناواي وجون فويت.

وقد نعاه داريو نارديلا، عمدة مدينة فلورنسا مسقط رأسه قائلا: "لقد توفي صباح هذا اليوم فرانكو زيفيريلي، أحد أعظم رجال الثقافة في العالم، وداعا يا عزيزي المايسترو، لن تنساك فلورنس أبدًا".

وتولى زيفيريلي منصب عضو مجلس الشيوخ الإيطالي في الفترة من (21 إبريل 1994–29 مايو 2001)، كما كان عضواً بحزب "إيطاليا.. إلى الأمام" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، وعُرف بأرائه السياسية المحافظة.

المصدر وكالات