واشنطن تمدد إعفاء العراق لمدة 90 يوماً من العقوبات المفروضة على إيران

جهينة نيوز:

منحت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، تمديد إعفاء العراق لمدة 90 يوما إضافية من العقوبات المفروضة على إيران بحسب وكالة " فرانس برس " .

ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي كبير قوله، "العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الإيرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء مهلة الإعفاء".

وأوضحت الوكالة أن الإعفاء الأمريكي للعراق هو الثالث على التوالي لإتاحة الفرصة لبغداد لاستيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين.

والإعفاء يعد أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.