قذائف الارهابيين تتساقط على الشيخ حديد والجلمة بريف حماة والجيش يرد

جهينة نيوز

انتهكت المجموعات الإرهابية مجدداً اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية قريتي الشيخ حديد والجلمة بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا اعتدت ظهر اليوم بعدة قذائف صاروخية على منازل الأهالي في قريتي الشيخ حديد والجلمة بالريف الشمالي.

واسفرت الاعتداءات الإرهابية عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة ودمار ببعض منازل الأهالي.

واعتدت المجموعات الإرهابية أمس بعدد من الصواريخ على منازل الأهالي في مدينة محردة وبلدتي جب رملة وشيزر والرصيف بريف حماة الشمالي الغربي ما أسفر عن إحداث دمار بمنازل الأهالي وأضرار بممتلكاتهم.

ودمرت وحدات من الجيش برمايات مركزة منصات لإطلاق القذائف وقضت على العديد من الإرهابيين في اللطامنة وكفر زيتا وذلك رداً على اعتداءات الإرهابيين.